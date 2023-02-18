陳宗彥「小芸有空嗎」的對話截圖。（取自民眾黨立委陳琬惠臉書）

民眾黨立委陳琬惠昨（17）日指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，更出示對話截圖及一支號稱是陳的手機號碼。外界好奇，陳宗彥的Line對話截圖怎會外流？檢方表示，「不排除是閱卷過程中外流，檢方已在深入了解中。」

民眾黨立委陳琬惠昨（17）日指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，為何2014年4月14日，台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與王孝瑋3人涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，為何最後簽結不了了之？

台灣高檢署將於18日下午2時30分在第三辦公室三樓博愛講堂針對此事進行說明。

高檢署表示，經初步了解，本案是南檢圓股檢察官偵辦其他案件時，發現陳宗彥等人涉有違反貪汙治罪條例嫌疑，2014年4月14日簽請另分他案，翌日經檢察長以103年度他字第1852號案件偵辦。媒體報導所附的分案簽呈影本並不完整，致社會產生誤解。

該案分案後，圓股檢察官因職務異動，由義股檢察官接辦，2名檢察官均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證足認陳宗彥等人有何違反貪汙治罪條例犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。

民眾黨立委陳琬惠昨指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」酒店業者王孝瑋的性招待；陳琬惠更出示對話截圖及一支號稱是陳的手機號碼，並指王男曾經有妨害風化判決，質問陳宗彥「有無幫忙酒店業者喬事及召妓？」

不過，外界好奇，陳宗彥的Line對話截圖怎會外流？檢方表示，「不排除是閱卷過程中外流，檢方已在深入了解中。」

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