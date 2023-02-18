黃新皓到北港參與白沙屯媽祖徒步進香盛事。（黃新皓提供）

黃新皓到北港參與白沙屯媽祖徒步進香盛事。（黃新皓提供）

黃新皓一身酷帥參與白沙屯媽祖徒步進香。（黃新皓提供）

一年一度的宗教盛事「白沙屯媽祖往北港徒步進香」行程昨（18日）進行到第7天，有「最帥乩童」稱號、家裡有3間宮廟的黃新皓首度實地參與後在臉書發文：「大家都問我， 隨著白沙屯媽祖、山邊媽祖到北港朝天宮進香，有必要穿那麼帥嗎？哈哈哈，當然要！我怕媽祖看不見我！」他受訪時笑說，進廟裡拜拜時還被許多信徒認出他就是《美麗人生》的「彥廷」，搶著跟他拍合照。

黃新皓說他從出生到成長過程都與台中大甲媽祖很有緣，他是媽媽跟媽祖求來的小孩，媽媽還懷胎「15個月」才生下他，因此家人連續超過30年都參與大甲媽祖遶境進香還願，年年都以家裡的3間宮廟北源玄都玉京金義殿、主㫖道院及㫖元殿，以及他創立的主㫖童心會名義在雲林土庫設站，為信徒打齋、發福食，至於白沙屯媽祖，他平常會去苗栗拱天宮拜拜，今年是第一次參與進香。

他說因為剛好當天沒戲，很臨時決定要去，於是搭了最早一班高鐵南下，到北港迎接媽祖、參與進香盛況，半夜完成進火儀式、媽祖鑾轎啟程回宮，他才又連夜回台北。

平常就熱衷宗教活動的他坦言，此行也看到一些受不了的事，想要特別呼籲大家不要浪費食物、要做好垃圾分類，這是他每年在大甲媽祖遶境進香時也都會不斷提醒身邊人要做的事，「我真的很受不了垃圾亂丟、不做回收分類」。雖然沿途很多善心信徒發放食物、飲料等福食或結緣品，但黃新皓認為，「這應該是給徒步進香的香燈腳吃的，我又不是香燈腳，沒有走路、全程參與活動，應該是有發剩下的食物再拿，或自己去旁邊買東西吃才對」。