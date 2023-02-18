一名人夫意外看見妻子訊息，發現妻子外遇和擔任清潔工的小王到摩鐵開房，兩人還多次傳送鹹濕短訊「濕透了嗎？需不需要我幫你更濕啊哈哈」、「何時約你說我先補補身子好跟你戰鬥」，事後人夫精神受創而無法工作，向妻子、小王兩人提告求償200萬，法官審理後認定2人侵害配偶權，判2人應連帶賠償人夫30萬元。

阿榮（化名）和小美（化名）在2017年1月結婚，阿榮在無意間發現妻子和小王的對話，兩人還大膽開房激戰，阿榮看見後相當心碎，還因此罹患重度憂鬱症，因此向小王和妻子提告求償200萬元。

根據判決書，小美和小王在2021年11月間直奔摩鐵開房，小王曾傳訊向小美表示「我覺得你是我心裡那個等待多年的女孩，希望能夠跟你一起過未來每一天」、「何時約你說我先補補身子好跟你戰鬥」、「要不一起鴛鴦浴如何」、「還是說耳垂讓小的舔一下呢…哈哈」、「那還不來幫我補補一下哈哈」、「濕透了嗎？需不需要我幫你更濕啊哈哈」、「應該不是濕，是有黏黏的東西在滴哈哈」等煽情對話，而小美也親暱回覆「愛你」、「我會跟你在一起」。

法官勘驗各項事證判定兩人侵害配偶權，審酌阿榮精神上受創，無法繼續工作，目前無業，小美現職為服務業，每月薪資約2萬8千元，而小王現職為清潔工，月收入約2萬6千元，兩人應連帶賠償阿榮30萬元，全案可上訴。