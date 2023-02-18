不少人在大掃除時，都會翻出以前不曾注意過的寶物。一名網友透露，他因為整理老家翻出「爺爺的履歷」，原來爺爺於民國初年在許多機要單位任職，前主管分別是前總統蔣中正、王柏齡、何應欽等歷史知名人物。照片一出，就有內行網友查出原PO爺爺的真實身分，還發現奶奶是一代國學宗師王國維的愛女，曾和朱自清當鄰居，讓其他網友震撼不已。

原PO在臉書社團《老照片交流道》發文表示，在整理房子時，意外發現爺爺的履歷，從他上傳的照片可見，履歷保存狀況良好，且字跡非常工整，而爺爺不僅念過蔣中正時期的軍校，還任職過南京市政府主計處長、黑龍江省至府會計長，前主管則是蔣中正、王柏齡、何應欽、陳誠等知名人物。

這份履歷的字跡相當端正，讓不少網友感到讚嘆。（圖／陳姓網友授權使用）

照片曝光後，引來破萬網友按讚朝聖，「這應該是2023最震撼、最強的一篇！我下巴都掉了」、「這些主管的名字只有在歷史課本裡面會看到…」、「覺得好驕傲，雖然不是我爺爺，但覺得你們全家人都會因為爺爺的過去感到榮耀」、「好狂的履歷，那一代的人寫字真好看」、「中央軍到過東北沒有幾人能平安到台灣，向英雄敬禮」。

而留言串中也有內行人分析，原PO的爺爺應該是陳秉炎將軍，是中央大學會計系的高材生，當時的軍職、政職都跟會計有關，奶奶則是一代國學宗師王國維的愛女王東明，年輕時住清華園，跟朱自清是鄰居。原PO也在底下回覆：「哇！no way！你怎麼知道？」讓其他網友也覺得相當震驚。