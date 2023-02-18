美國百年車廠福特（Ford）日前宣布與大陸電池製造廠寧德時代在密西根州設廠，隨後便有美國參議員喊話拜登政府檢視這項交易。如今有消息指出，大陸將審查兩家公司之間的合約，以確保寧德時代的核心技術不外流。

路透社報導，美國財經媒體援引知情人士透露，北京擔憂福特可能取得寧德時代具有競爭優勢的技術，但他補充，審查不太可能使協議告吹。

福特發言人回應，大陸政府官員並未介入。報導指出，有鑑於協議的敏感性及華府與北京之間的緊張局勢，大陸要求對這項交易嚴格審查。

福特13日宣布，在與寧德時代合作下，投資35億美元在密西根州打造電動車電池廠。根據協議內容，福特將從寧德時代獲得生產磷酸鐵鋰電池的技術許可。

值得一提的是，美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）周二要求拜登，審查福特與寧德時代的技術交易，他警告，這只會增加美國電池技術對大陸的依賴，甚至此舉可能是為了讓廠房取得《降低通膨法》（IRA）的稅收抵免資格。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）發言人周四表示，曼欽已經對汽車供應鏈依賴大陸明確表達嚴重擔憂。