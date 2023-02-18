另於3月8日在財政部財政人員訓練所辦理資深專家說明會。

財政部表示，我國曾於2009年及2013年邀請亞銀來台辦理徵才說明暨面試活動，亞銀招募人才領域不限於財金或經濟，尚包括數位科技、智慧運輸、都市規劃、水資源、再生能源、大眾傳播、公共政策等。

本次人才說明會是亞銀近十年首度來台徵才，更是首次進入校園，亦為首次於高雄舉辦校園說明會，參加者可利用每場說明會互動交流時間，與亞銀人力資源團隊洽談及討論，有助進一步掌握亞銀工作內容相關資訊，作為未來職涯發展參考方向。

亞銀為多邊開發金融機構，創立於1966年，總部設於菲律賓馬尼拉，目前有68個會員國，全球共設有31個辦公室，超過3,000名員工，該行聚焦於執行推動促進經濟發展各項專案，致力於促進亞洲及太平洋地區減貧及增進區域內人民福祉。

台灣為亞銀創始會員國，為協助我國相關領域人才及學子，提升參與國際事務能力，與國際接軌，財政部前部長蘇建榮參加2019年第52屆亞銀理事會年會期間，極力爭取邀請亞銀派遣人力資源團隊來臺舉辦人才招募活動，受疫情影響，延至今年舉行。