「哈佛甜心」田心蕾日前舉辦個人音樂會，她美美演出，用歌聲療癒粉絲，但其實她是強忍腳傷登台演出，田心蕾表示去年8月起接續眼壓過高、膽固醇飆到200、膝蓋舊傷復發，又疑似自己心理壓力過大，產生巨大的腦鳴和耳鳴，這段期間她感謝媽媽推輪椅陪同她去就醫，也開心時序轉到兔年後，身體陸續復原。

田心蕾強忍腳傷登台演出。（瑞田音樂提供)

在這次長達半年的病期中，田心蕾悟出三個道理，她表示第一個是，「現在不養生，以後就要養醫生。」「第二個，如果人不會生病的話，人就不會死了。」、「第三個，如果吃藥就一定會好的話，人也就不會死了！」她自己說完也笑自己有點「歪理」，但感覺也並非沒有道理！田心蕾說：「最後跟大家共勉，平常心就好了，快樂最重要！」

田心蕾近期舉辦《蕾蕾家族歡樂演唱會》。（瑞田音樂提供)

田心蕾近期舉辦《蕾蕾家族歡樂演唱會》，也是第二張專輯《黑彩虹》的專屬音樂會，她一連演出《你看不見我》、《不得不逞強》、《紙星星》、《後退的勇氣》、《I Am Who I Am》、《每天都需要一個夢》和《彼得潘症候群》等歌曲，田心蕾感謝媽媽，「是我母親推我到現場的！」她忍著腳傷錮疾，堅強地站完整場演出。

她回憶治療過程，以前讀中學時，積極參加體操、滑雪訓練，當時膝蓋受過傷，「結果我在去年逛IKEA時大發作，痛到差點走不出大門，當時覺得IKEA怎麼那麼大，痛到眼淚都哭出來。就醫後醫生判定是軟骨磨損第一級，「然後因為拖了很久，陸續見了很多醫生，本來我就是比較容易擔心的人、比較敏感，後來都開始聽到耳鳴跟腦鳴。」

最後醫生研判可能是長期焦慮，或者是感染受傷過，「但是我回到家之後還是一直聽到這個聲音，我快崩潰了！」後來她接受安排，嘗試紅紫外線治療，並搭配穴道按摩，慢慢得到改善。