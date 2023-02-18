新北市違章拆除大隊長李冠德等4人2021年10月間涉嫌包庇違章屋主，未拆違建，新北地檢署16日指揮調查局兵分2路搜索，依貪汙等罪帶回6名被告和證人說明，檢方認為，李男等3名被告罪嫌重大，昨日聲押禁見獲准。

新北地檢署檢肅黑金組檢察官陳錦宗16日指揮桃園市調查處兵分2路，搜索拆除大隊人員辦公處等地，並約談相關人士說明。

檢方指出，李男等人是拆除大隊主管、幹部或承辦人，去年10月間辦理板橋區某房屋夾層違建拆除案時，明知應立即拆除夾層違建或樓梯，並使用永久性材料封閉夾層，但卻同意屋主以設置保麗龍磚牆方式佯裝封閉，同時拍照結案，使屋主免拆夾層違建，繼續使用違章建築。

檢方認為，李男、陳姓科長、藍姓承辦人等3人涉犯偽造公文書、貪汙罪嫌重大，且事實足認有逃亡，勾串共犯或證人之虞，昨日聲押禁見獲准，另名陳姓班長則被限制住居。

據悉，檢方並未查到李男等人有收受賄款，難以認定彼此有對價關係，且建築法規並未規定保麗龍不能作為建築材料使用，市府稽查當下，屋主已承諾不再使用該空間，且永久封閉，未料檢調帶市府人員再度稽查時卻又發現屋主違規使用，市府同仁都相當驚訝，由於違建24小時定點稽查幾乎不可能，同仁也為李男等人叫屈。

檢方強調，地檢署後續將積極偵辦本案，釐清犯罪情節，維護公務員執行職務廉潔性。

新北市工務局回應，本局昨日獲悉後，隨即依規定進行相關人事處理，依法停職羈押3人，靜候司法調查，尊重同仁為維護自身清白，爭取抗告的權益。