第20季SBL超級籃球聯賽第二階段持續在高雄鳳山體育館進行，本季新軍彰化柏力力第一階段雖只拿下1勝，但戰力持續提升，18日遭遇衛冕軍台灣銀行，把握對手洋將瑪哈尼因傷缺陣的機會，憑藉自家洋將布依德猛攻34分、17籃板，再有射手邱家佑關鍵三分球澆熄對手反攻氣勢，最終柏力力就以84比73拿下本季對戰台銀首勝。

柏力力此役雖有布依德火力全開，但打來並不輕鬆，上半場曾拉出12分領先，第四節卻遭對手猛追，一度被追近到5分差，但邱家佑關鍵時刻展現射手本色，比賽終了前1分28秒，他在右邊底線砍進關鍵三分球，斬斷對手反攻機會，他全場飆進3個三分球，攻下全隊次高15分。

「把自己準備好，教練團也鼓勵我有空檔就出手。」邱家佑最近三場都有兩位數得分進帳，合計飆進12個三分球，成為柏力力可以倚靠的外線火力來源，搭配目前聯盟助攻王陳奕綸串聯攻勢，讓柏力力戰力逐漸提升，讓聯盟四隊戰力更加接近。

柏力力打下重要勝利，總教練吳俊雄肯定球隊提升，「我總說，輸球要輸得有價值，經過跨聯盟賽事到球季，看得到球員的成長，但要贏球，怎麼打比數接近的比賽，我們還需要努力。」他強調，球隊還是太倚重外援，本土球員的攻守必須趕緊成長，尤其是關鍵時刻處理球的狀況。

SBL傳統好戲「藍綠對決」，台灣啤酒與裕隆納智捷打出高水準賽事，兩隊合力投進16個三分球，合計僅發生14次失誤，雙方一路拉鋸到第四節，台啤把握進攻機會，拉出一波17比7攻勢甩開對手反撲，終場台啤以92比81打下本周在鳳山體育館的二連勝。

台啤洋將霍勝攻下全場最高36分、包括6個三分球，外帶11籃板、5助攻、4抄截，王子綱三分線外四投全中，攻下15分，蓋比與王皓吉各進帳13分；裕隆則以洋將夏普28分最高，老將周士淵與周暐宸各貢獻16分，柯旻豪則有11分、8助攻。

值得一提的是，SBL到各縣市推廣籃球運動，更關懷偏鄉發展，本周來到高雄，特別在裕隆納智捷與台灣啤酒賽前，安排六龜高中合唱團現場演唱，中華籃協更安排贈球儀式，秘書長李雲翔感謝高雄市政府運發局的鼎力協助及CONTI公司共襄盛舉，捐贈30顆籃球供六龜高中學生體育課使用，更強調未來持續進行偏鄉公益計畫，造福更多學校提升籃球裝備。