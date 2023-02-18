婆媳之間的相處總是讓人費心思！有人妻因為看見好姊妹接完睫毛後的效果，於是自己也去接了睫毛，要讓自己更有漂亮一點，豈料，婆婆一看到她接完睫毛後的成果，直接變臉認為「化妝畫成這樣是要幹嘛」、「看起來像酒店小姐濃妝艷抹」，她一聽完感到心累，而且因為這件事也和婆婆冷戰一個月，連老公出面解釋也沒用，讓她相當無奈。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示結婚後和「滿傳統」的婆婆同住，除了一些生活習慣要磨合，但家事或是照料公婆的三餐，都不會太要求她，也自認為幸運遇到「天使婆婆」，然而，有天她因為好姊妹「接完睫毛」後的效果不錯，也讓她起心動念要為自己裝扮一下。

日前人妻也開心的去接完睫毛回到家後，婆婆一見到她竟問「化妝畫成這樣是要幹嘛」，她趕緊解釋「這是最近很流行用接的睫毛，很方便喔！」，豈料，婆婆臉色大變認為「看起來像酒店小姐濃妝艷抹」，還表示以後怎麼面對鄰居和親戚，婆婆的反應讓她非常傻眼。

人妻提到，可以理解老人家不懂化妝又保守，認為「某個部位畫比較重，就覺得是濃妝豔抹」，她也表示從2人為了這件事已經冷戰一個月，也沒講過話，就算老公出面和婆婆解釋也無用，她無奈表示「難道要為了婆婆的觀感卸掉漂亮的睫毛嗎？」。

文章一出，網友紛紛留言表示「人生苦短，可以不要太在乎婆婆感受嗎」、「說不定真的接得很像酒店小姐」、「就不要理她或自己住，不過如果很濃真的會像酒店小姐」、「既然都這樣說了...，濃妝畫起來」、「當她的面洗臉卸妝給她看啊！證明完全不是濃妝豔抹」、「既然她都氣成這樣了，以後就固定去給它接睫毛，治裝費給它花下去」。