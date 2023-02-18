大陸全國人大基本法委員會副主任譚惠珠表示，香港《基本法》23條本地立法一定要進行，至於何時進行，要由特區政府決定。她稱，香港國安法落實後，為國家安全奠定基礎，社會恢復秩序，23條立法的迫切感較兩年前差很遠。

譚惠珠表示，3月在北京舉行的人大政協兩會非常重要，要進行中國國家領導人選舉，選出新任國家主席、人大常委會委員長、軍委會主席，以及總理，亦會就中共二十大報告揭櫫要建立現代化的社會主義國家，所面對的挑戰發表政府報告，至於香港問題上，則會講到香港在疫情後，融入大灣區的經濟發展。