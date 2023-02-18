土耳其敘利亞邊境強震造成上萬人傷亡，我國衛福部設置的賑災專戶截至17日湧入高達新台幣9億1381萬元（約3000萬美金）的善款。外交部長吳釗燮今天表示，第一波會先提供2000萬美元的援款救急救難，重建過程中不排除任何協助的可能性。

外交部今天舉辦「賑濟土敘賑災記者會」，吳釗燮致詞表示，我國政府在地震當天晚上及隔天，立即分批派遣130名搜救隊員、5隻搜救犬，以及各式搜救裝備前往救援，同時政府也宣布捐贈200萬美元賑濟災民。此外，台灣社會自發性展開捐款及物資的行動，捐贈的救援物資超過400公噸，民眾所展現的愛心令人感動。

吳釗燮指出，第一波提供的2000萬美元援款，首先捐助土耳其內政部災難緊急總署600萬美元，在非政府組織捐助「尋求庇護者和移民協會」400萬美元，國際關懷組織土耳其分會400萬美元，搜索救援協會100萬美元。

吳釗燮表示，敘利亞人民同樣遭逢劫難，台灣沒有忘記他們，將會捐助美慈組織敘利亞分部500萬美元。

土耳其駐台代表貝定可說，辦事處從第一天起就收到全台民眾的關懷，電子信箱收到超過8千封郵件，電話更是被爆量佔線無法正常運作。社會大眾對於這次土耳其大地震所奉獻的愛心與關懷，讓他深深感動，再多的言語都無法表達謝意。

來自土耳其的網紅圖佳表示：「說1000次感謝台灣也不夠。」他也代表在台土耳其僑民，致贈聯名感謝函給吳釗燮。