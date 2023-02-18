隨著疫情解封，全球餐旅服務產業也逐漸復甦，因應國內外觀光餐旅產業急需專業人才及人力需求。為學生能順利接軌國際，國立高雄餐旅大學共組團隊，由校長陳敦基領軍下，前往新加坡拜訪金沙酒店(Sands)、萬豪(Marriott)、香格里拉集團(Shangri-La)旗下酒店等多家國際知名酒店集團，簽署MOU，未來將以多元方式實質合作。

國立高雄餐旅大學校長陳敦基與香格里拉集團旗下飯店總經理Mr. Allen Khoo、Ms. Vathsala Subramaniam簽定MOU。（國立高雄餐旅大學提供／崔正綱高雄傳真）

國立高雄餐旅大學指出，高餐大於QS世界大學的觀光餐旅類中排名亞洲第八，現積極朝亞洲頂尖國際大學目標邁進，期待能在觀光餐旅的國際學術舞台上揚名立萬。

隨著世界各國邊境開放及管制鬆綁，全球餐旅服務產業將恢復往日榮景，當前國內外觀光餐旅產業皆呈現專業人才及人力需求窘境。高餐大指出，每年遠赴海外實習的學生比率高達1／5以上，因新加坡高度國際化，整潔宜人的生活環境以及都市建設、嚴守紀律的社會氛圍，成為學生海外實習首選，選擇到新加坡的學生達半數之多。

國立高雄餐旅大學校長陳敦基與金沙酒店副總經理Juliette Lim，雙方洽談實習就業合作。（國立高雄餐旅大學提供／崔正綱高雄傳真）

陳敦基帶領學校團隊親赴新加坡，拜訪多家國際知名酒店集團，進行實習合作洽談並訪視高餐大在當地實習的學生。首站至新加坡規模最大、最具指標性的濱海灣金沙酒店，並與該酒店副總經理拍板雙方啟動實習生與就業合作計畫，未來將以多元方式實質合作。

此外，陳敦基團隊後續分別與萬豪國際酒店集團所屬的旗艦奢華品牌一JW萬豪酒店與瑞吉酒店聯合簽署合作備忘錄、香格里拉集團旗下飯店簽訂實習合作備忘錄並洽談就業培育計畫，未來高餐大學生到新加坡實習及就業選擇性增多，視野也更為開闊。

高餐大指出，海外實習及研修一直是高餐大國際化發展中，増進學生國際移動力的必選項目，團隊還前往當地SDH教育機構洽談未來與法國知名旅館與觀光大學VATEL建立姊妹校關係及共構雙聯學位的可能性，以擴大本校國際交流合作及學生交換的機會。