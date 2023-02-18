企排18年18日第2戰由桃園台灣產險對上連莊，本周為桃園台產主場周，而連莊來者不善，靠著布萊恩以及沈建欽兇猛的進攻火力，終以25比22、25比17、21比25及25比20強壓地主桃園台產勇奪6連勝。

首局連莊接續上周火燙狀態，靠著布萊恩大砲進攻，開局打出4比0攻勢殺得桃園台產措手不及，台產曾祥銘以一記四號位直線重扣還以顏色，同隊的林謙也在二號位貢獻一記重扣拉近分差，迫使連莊喊出暫停，暫停過後連莊布萊恩四號位重砲出擊再度拉開比數，助連莊第一局拿下先馳得點。

第二局連莊加強進攻火力，靠著沈建欽的二號位重扣取得分數優勢，令台產趕緊喊出暫停，賽中台產劉昱麟跳出來以一記直線重扣想助隊止血，但連莊沈建欽和布萊恩勢不可擋！台產只能看著對手拿下第二局率先聽牌。

第三局台產展現出驚人的韌性，靠著曾祥銘的touch out得分，令台產全隊士氣高漲！但連莊不輕易言棄，沈建欽精準的攔網得分緊咬比數，將戰況拉至平手，此時台產開始加強前排攔網強度，靠著連續三波強力攔網擋住劉鴻敏的攻擊，令全場觀眾驚呼連連，最後台產驚險的拿下第三局。

第四局連莊靠著沈建欽的二號位斜線重扣重振旗鼓！而台產陳冠中也不甘示弱的送出一記三號位直線重扣得分，戰況膠著互不相讓，關鍵時刻布萊恩跳出來連續重扣掌控戰局，最後連莊拿下本場勝利。