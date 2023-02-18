陸軍東引地區指揮部日前發現儀器盒有簡體字樣的氣球殘體，國防部編組專業團隊、實施分析比對後，今天發布新聞稿表示，氣球屬於不具攝（錄）影音設備之氣象探空儀器。
國防部指出，該殘體經拆解與鑑識分析，內部構造計有天線、溫（濕）度感測元件，及資料發射機板、鋰電池等，無攝（錄）影、錄音及儲存相關裝置，與探空氣球構造雷同。
國防部進一步說明，統計近年台海周邊所發現空飄氣球，多集中於每年12月至次年2月，結合盛行風向。國防部將持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，綿密掌握台海周邊動態。
陸軍東引地區指揮部日前發現儀器盒有簡體字樣的氣球殘體，國防部編組專業團隊、實施分析比對後，今天發布新聞稿表示，氣球屬於不具攝（錄）影音設備之氣象探空儀器。
國防部指出，該殘體經拆解與鑑識分析，內部構造計有天線、溫（濕）度感測元件，及資料發射機板、鋰電池等，無攝（錄）影、錄音及儲存相關裝置，與探空氣球構造雷同。
國防部進一步說明，統計近年台海周邊所發現空飄氣球，多集中於每年12月至次年2月，結合盛行風向。國防部將持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，綿密掌握台海周邊動態。
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