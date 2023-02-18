張姓男子假借《新加坡聯合早報》名義在臉書發文，聲稱「台灣四處出現的大量奇怪浮屍，並非自殺」，被警方依違反社維法送辦。高雄簡易庭認為，張男只是將時事改寫，好意提醒國人注意不要被求職詐騙所害，最後裁定不罰，可抗告。

去年11月18日，張男在臉書發表「新加坡聯合早報表示，台版柬埔寨囚人與殺人模式，可能已經有超1.5萬台灣人遇害，近二年來台灣四處出現的大量奇怪浮屍，並非自殺」等內容，被警方依社維法送辦。

開庭時張男辯稱，他是看「YOUTUBE」時發現有其他使用者上傳相關評論影片，才會發文提醒親友小心詐騙，否認自己有有惡意散佈謠言，影響公共安寧秩序。

法官表示，張男的貼文雖然是不實訊息，但他發文時，台灣確實正發生多起求職詐騙虐囚案，還有犯罪嫌疑人涉犯私行拘禁致死等案件，且柬埔寨詐騙擄人、我國溪畔海面偶有發現浮屍等新聞，難以認定張男主觀上有明知內容不實而故意散佈。

法官認為，散布謠言應以聽聞者是否心生畏懼與恐慌，並導致公共秩序大亂為觸法標準，張男只是一時好意發文提醒親友，並無證據表示已造成社會動亂，最後裁定不罰，可抗告。