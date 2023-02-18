近期鳳梨釋迦市場銷售情況低迷，台東縣長饒慶鈴與台北市長蔣萬安今天在捷運台北車站舉辦「心想釋成，好釋逗陣來」記者會，兩人化身王牌推銷員，銷售量突破2萬台斤。饒慶鈴說，近日會走訪各機關及農政單位，為台東農民拓展銷售通路。

饒慶鈴18日攜手蔣萬安在北捷行銷台東鳳梨釋迦。（台東縣政府提供）

饒慶鈴與蔣萬安當場示範鳳梨釋迦搭配優格的酸甜新吃法，兩人化身最強推銷員。蔣萬安大力推薦好吃的釋迦，他說，北捷每日進出40萬人次，希望藉由人潮帶動買氣，台北與台東雖有300多公里的距，但協助台東農民的心零距離，台北市政府團隊及北捷對於台東各項活動都相當支持及關心。

饒慶鈴表示，感謝北捷神隊友的大力相挺，自2021年起接連3年對鳳梨釋迦相扶相挺；今年更感謝蔣萬安的號召，目前銷售量已突破1萬5000斤的鳳梨釋迦；鳳梨釋迦營養又香甜，這次特別在台北車站設置銷售據點，希望更多民眾認識及支持優質的台東水果。

針對釋迦外銷受阻後，價格一路下跌，中央是否沒有作為？饒慶鈴說，與其要求別人，應該自己互相幫忙，像台北市政府與北捷就給予協助及幫忙。

捷運台北車站地下街入口昨日起至3月18日設立釋迦專櫃，櫃上不只有釋迦鮮果、還有眾多台東特色農產，民眾不必舟車勞頓，就能買到時令鮮果與在地農特產品。

饒慶鈴20日也將前往桃園，與桃園市長張善政共同舉辦「鳳梨釋迦暨台東農特產入菜記者會」。她說，台東縣府除努力銷售，也會與相關地區農會合作做好鳳梨釋迦的產品控管，提供品質、價格穩定的果品，朝有害生物零檢出的目標努力。