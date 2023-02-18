歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen ）稍早於在慕尼黑安全會議上表示，歐盟希望家與歐盟區內的國防產業攜手合作，加快並擴大彈藥生產，以應對烏克蘭戰場上急需的彈藥及補充本土軍備庫存的問題。

據《路透社》（Reuters）18報導，馮德萊恩提出建議，歐盟應如同抗疫期間準備大量生產新冠肺炎疫苗（COVID）時的作法，例如提前採購協議，讓國防產業現在就有可能投資生產線，以加快和增加生產能力。

馮德萊恩強調，歐盟不能等待數月或數年才補充自身軍備庫存，或向烏克蘭提供如155釐米炮彈等彈藥，現在是加速生產標準化產品，滿足烏克蘭迫切需求的時候了。

先前路透社報導，北約預計要求其成員國趕快回填彈藥庫存量，因烏克蘭戰爭嚴重耗損了既有的庫存，而會員國正在努力為基輔提供武器補給的同時，確保自己的軍事庫存。

在去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，許多北約國家就未達到盟軍的庫存目標，因為官員們認為大規模火砲戰爭的消耗戰已經成為過去。但向烏克蘭的裝備供應速度，特別是基輔的軍隊每天發射多達1萬枚炮彈，已耗盡了西方國家的庫存，並暴露了後勤補給線的弱點、速度和人力不足等問題。。

一位歐洲外交官告訴路透社：「如果歐洲要對抗俄羅斯，有些國家只能撐幾天就用完了彈藥。」