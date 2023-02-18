總統蔡英文「論文門」爭議延燒多時，總統府發言人曾回應稱，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。近來爆紅的聊天機器人「ChatGPT」，用戶數飆破1億人口，掀起AI人工智慧熱潮，媒體人彭文正日前也詢問，總統蔡英文有論文嗎？ChatGPT回答︰蔡英文沒有完整正版的博士論文。前台北市議員羅智強表示，我笑了，唐phone會不會禁ChatGPT？

針對ChatGPT對蔡英文是否有論文的說法，羅智強今(18日)在臉書粉專貼文表示，我笑了，ChatGPT這樣爆料好嗎？啊！唐phone會不會禁ChatGPT？

網友紛紛表示，「我也笑了！智強加油！」、「我笑死」、「經典」、「難怪她力挺智堅，因為感同身受呀」、「這個問題好像有很多人問了…但我所聽到的答案都是一樣的…」、「ChatGPT看來很快會被台灣禁用」、「台灣會不會禁️用ChatGPT？」