桃園市中壢區「燃藜第紅樓」建於1910年，保留完整殖民式洋樓建築，過去曾作餐廳、咖啡廳和藝文空間，現為閒置狀態。近來盛傳將被建商拆除，警方接獲情資後轉報桃市府文化局，昨日緊急公告為暫定古蹟，預計3月送文資審議會審查。

燃藜第紅樓又俗稱「中壢紅樓」，位於正大街與五族二街交界處，為劉氏古厝的附屬建物，相傳是清末中壢保正劉坤之子劉家城建造。紅樓為磚造2層樓建築，樣式仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南2面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚與台灣瓦，後方還有小型防空洞，擁有113年悠久歷史。

燃藜第紅樓過去曾開過餐廳、景觀咖啡和藝文沙龍，現為閒置狀態。五權里長謝浩炎說，因紅樓外觀極具特色，許多觀光客都會在此佇足拍照，也有人會探詢紅樓的歷史故事。地方人士分享，「燃藜」有夜讀勤學之意，當年劉家取名就有此意涵。

近來中壢地方盛傳，紅樓經歷產權轉讓後，建商打算將其拆除，引起民眾熱議，中壢警方接獲情資後16日通報文化局，經查紅樓已被列入「桃園市有形文化資產古蹟歷史建築指定登錄前第二期普查計畫」。

文化局文化資產科說明，為避免潛在文化資產發生緊急狀況，依文資保存法啟動暫定古蹟程序並在現場張貼公告，預計現地勘查後搜集資料，3月送文資審議會審查。暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應由所有權人管理維護，避免被拆除破壞，毀損者可依法處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2千萬元以下罰金。

文化資產科提到，依規定須在6個月內完成審議，必要時可延長1次，由於暫定古蹟地號有畫到陳氏古厝部分範圍，但不包括三合院建築，會持續與所有權人溝通。若紅樓通過審議成為市定古蹟可申請相關補助，屆時活化方式仍會尊重所有權人的意願方向。