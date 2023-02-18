民眾黨立委陳琬惠爆料，當年台南地檢署偵辦陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》，事後竟簽結不了了之。台灣高檢署指出，南檢於2014年簽分他案，均有持續採取相關偵查作為，因尚乏積極事證，2015年8月31日簽請報結。前台南市議員謝龍介披露， 2015年還發生了另一宗台南在地的爭議案件，「爐渣王」郭再欽也獲不起訴處份。謝龍介稱，不得不說，「細思極恐」！

民眾黨立委陳琬惠爆料行政院發言人陳宗彥任職台南市政府期間，長期接受酒店業者性招待，陳宗彥雖已請辭行政院發言人獲准，但立委陳琬惠質疑當年台南地檢署偵辦陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之。

台灣高檢署18日表示，本案是南檢圓股檢察官偵辦其他案件時，發現陳宗彥等人涉有違反貪汙治罪條例嫌疑，2014年4月14日簽請另分他案，翌日經檢察長以103年度他字第1852號案件偵辦。

台灣高檢署指出，該案分案後，圓股檢察官因職務異動，由義股檢察官接辦，2名檢察官均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證足認陳宗彥等人有何違反貪汙治罪條例犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。

對此，前台南市議員謝龍介披露， 2015年還發生了另一宗台南在地的爭議案件，「爐渣王」郭再欽也獲不起訴處份，不得不說，「細思極恐」！謝龍介強調，若是賴清德拿不出決心整頓執政黨公職民代，這一切台南人都看在眼裡，社會自有公評。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！