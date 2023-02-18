111學年HBL高中籃球甲級聯賽，男子組18日再添1支晉級4強總決賽的隊伍，能仁家商88比84力退高苑工商，能仁成為第3支晉級4強隊伍，也連兩季晉級4強。

能仁林子皓貢獻全隊最高26分，8強賽階段曾在比賽中重摔、左下背部受傷缺陣昨日球隊與松山高中一戰的鄒子羲，在這場攸關晉級的賽事也主動請纓出賽，繳出11分、8籃板，而林子皓、鄒子羲高一時都經歷過球隊在8強賽前半段賽程3連勝，最終卻無緣4強的低落，兩人坦言這次不想讓傷心的歷史重演，全隊也眾志成城，靠團隊拿下足以前進4強的勝利。

高苑謝侄豈砍進全場最高31分，並有10籃板、5助攻，隊友郭俊言則有22分、17籃板，可惜未能為球隊換來勝利。

男子組8強準決賽，目前已經確定問鼎2連霸的光復高中、松山高中及能仁家商搶進4強，最後一張4強門票，就看南山高中、高苑工商哪能爭取到。

稍早南山高中、泰山高中一戰，南山高中全隊雖投進11記三分球，不過泰山得分點更廣，共5名球員得分上雙，終場泰山94比91小贏，8強賽階段4連敗開局後，目前進帳2連勝，不過今天對南山勝分不夠多，泰山就算明天再贏，仍確定無緣4強，中斷連3季4強紀錄。

泰山雖本季被拒於4強門外，但18日擊敗南山後成為攪局者，因為南山本戰只要擊敗泰山就能收下4強門票，可惜好事多磨，但19日擊敗東泰高中的話，南山還是可以達成從102學年起連10季搭上4強列車的成績，而高苑想晉級，除了自己要贏松山高中，還得希望南山輸。

能仁家商鄒子羲賣力貢獻11分、8籃板。（高中體總提供）