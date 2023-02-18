共軍近來每年在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）越界逾600次，在印中邊境的越界次數每年亦超過400次；因應中國在印太地區日漸擴大的軍事威脅，日本陸上自衛隊與印度陸軍昨日展開頭一遭在日本境內舉行名為「達摩衛士」（Dharma Guardian）的聯合實戰訓練。儘管印度政府尚未改變其對中政策，專家分析，新德里正轉向深化與「四方安全對話機制」（Quad）成員國的安全合作。

日本《共同社》報導，陸上自衛隊宣布，自17日與印軍在滋賀縣的饗庭野演習場進行「達摩衛士」實戰訓練，為期兩周至3月2日結束；「達摩衛士」過往都在印度舉行。此次訓練模擬城市遭襲擊的巷戰，除了調派直升機部隊，還針對爆炸物處理進行演練。報導指出，陸上自衛隊遣駐紮在兵庫縣伊丹駐地的第36普通科連隊參加訓練，印度陸軍則派出反恐部隊。

印度中國問題專家、尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）告訴《美國之音》，中國就其「核心利益」任意侵略他國邊境，造成印太地區各國不安，日印尤為首當其衝。

華府智庫哈德遜研究所研究員長尾賢（Satoru Nagao）分析，中國對日印的領土威脅有「同時升級」的現象，這是兩國決定全面強化安全合作的原因。日印此前就曾進行過包含「達摩衛士」和「JIMEX」、「馬拉巴爾」（Malabar）海上軍演等多項聯合訓練，日本航空自衛隊上月也首度與印度空軍展開名為「英勇衛士23」（Veer Guardian-23）的聯合演習。

長尾賢說：「在Quad成員國中，美日澳與中國並未接壤，印度將是共軍最可能先下手的目標。」他表示，雖然北京試圖向印度傳遞「美日澳不會在關鍵時刻援助印度」的訊息，新德里顯然已決定深化與Quad的安全合作。