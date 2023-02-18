女足世界盃洲際附加賽今在紐西蘭開踢，首日海地、喀麥隆雙雙取勝，距離7月的紐澳世界盃只剩最後一步。中華隊則於明早9時首戰巴拉圭，總教練顏士凱強調球隊狀態很好，有信心拿下勝利。台灣球迷可於愛爾達、公視收看比賽轉播。

「目前球隊的狀態非常好，在訓練中不論是攻、守兩方面或是定位球戰術，球員們都能確實的執行，彼此之間也相當積極的溝通與提醒，營造出良好的團隊氣氛。」顏士凱說：「我相信依照目前的狀態，若球員們能在賽事中穩定發揮自己的水準，我們一定能拿下這場比賽的勝利。」

海地隊波潔雅（左）下半場兩度攻破塞內加爾大門。（路透）

女足世界盃10搶3洲際附加賽採單淘汰賽制，B組海地今以4比0完勝塞內加爾，下役對決智利的勝方出線，A組喀麥隆則在第79分鐘打破僵局，以2比0氣走世界排名較高、上月才和中華隊踢友誼賽的泰國，將與葡萄牙爭奪晉級門票。

「喀麥隆很有水準，身體素質好，又理解足球，節奏感很棒。」看到同屬亞足聯的泰國遭到淘汰，顏士凱有感而發表示：「進來附加賽，除了歐洲的葡萄牙，其餘檔次都大同小異，世界排名僅供參考。」

中華隊必須連拿兩勝才能出線，比起次役對手是巴拿馬vs.巴布亞紐幾內亞的勝方，首戰巴拉圭被認為是關鍵硬仗。中華隊14日先與紐西蘭當地社會隊踢練習賽，陣容大致可見端倪，其中主力中後衛蘇芯芸傷癒復出，於下半場替補上陣打防守中場，攻入兩球，狀態相當不錯。

「阿芯剛回到球場，狀態不錯，但缺一點速度感。」顏士凱解釋調整蘇芯芸位置的考量，近期拉卓莉萍頂替中後衛的效果不錯。而大多職司左中場的陳燕萍，在練習賽擔任先發右中場，則是她跟包欣玄討論後位置對調，也發揮效果。如此看來，「阿包」明天有機會擔綱4-4-2陣型的先發左中場。