恢復國際交流後的2023TIFA台灣國際藝術節，首檔節目由西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）創作的VR沉浸式體驗《巴黎舞會》揭開序幕，演出將於2月18日至3月4日在國家兩廳院實驗劇場登場。

恢復國際交流後的2023TIFA台灣國際藝術節，首檔節目由西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）創作的VR沉浸式體驗《巴黎舞會》揭開序幕。（鄧博仁攝）

西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力。17日由10名貴賓與2位舞者進行正式彩排。（鄧博仁攝）

成為「智慧劇場」是兩廳院近年的重要目標，此次更與VIVE Arts攜手合作，透過VIVE全身追蹤及實景娛樂技術結合數位科技和現場舞蹈，這場美輪美奐的VR華麗冒險掀起觀眾搶購，開賣不到一周即完售。17日記者會時，由10名貴賓與2位舞者搶先體驗。

西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力。17日由10名貴賓與2位舞者進行正式彩排。（鄧博仁攝）

《巴黎舞會》是一個的跨界實驗，西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力。17日由10名貴賓與2位舞者進行正式彩排。（鄧博仁攝）

《巴黎舞會》是一個的跨界實驗，西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力，讓觀眾體驗結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。（鄧博仁攝）

《巴黎舞會》每場由10名觀眾和2位專業舞者一起在實體場域中共同作為主角表演，觀眾首先能自行挑選由香奈兒設計的舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身（Avatar），然後每個人都可以在空間內自由移動，跟隨故事女主角的愛情故事，踏上穿越不同宇宙的冒險旅程。 不論是穿越到豪華宴會廳、奇幻花園派對還是最終站的巴黎歌舞俱樂部，隨時都能與舞者或其他觀眾真實互動，觀眾將與朋友或家人一同享受這場35分鐘的VR盛宴，這次的VR沉浸式體驗完美將虛擬與現實界線融合，榮獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗獎。

西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力，讓觀眾體驗結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。（鄧博仁攝）

西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力，讓觀眾體驗結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。（鄧博仁攝）

《巴黎舞會》是一個的跨界實驗，西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的作品展示了藝術家的視野和想像力，讓觀眾體驗結合沉浸式及VIVE全身追蹤技術與實景娛樂系統完美釋放創意的潛力和可能性。（鄧博仁攝）

2023TIFA 布蘭卡．李《巴黎舞會》由國家兩廳院主辦，與VIVE Arts合作、布蘭卡．李舞團製作，聚焦新的虛擬實境科技帶給表演藝術界的新想像力和可能性，演出於2月18日至3月4日在國家兩廳院實驗劇場共演出七十場，誠摯地邀請觀眾一同走入劇場，體驗不同以往的數位展演新想像。