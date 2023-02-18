許多人喜歡逛美市賣場好市多，一次買足生活所需的食物和用品，而近期一款巨無霸的98吋電視祭出超殺限時優惠，原價25萬9999元直接折扣6萬元，不過多數會員看了仍無法激起購物慾，大嘆：「我缺的是能放98吋的房子」、「這電梯也塞不下吧」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，有一款98吋的4K電視祭出限時優惠，原價25萬9999元降為19萬9999元，一口氣給出6萬元的大折扣，讓原PO不禁笑說，「家裡牆太空虛，這優惠就是要讓人腦充血的啊」，結尾還附上一個笑哭的表情符號。

這台98吋的大型電視祭出優惠，但許多會員無奈家裡根本擺不下。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「買得起但放不下，應該是多數人的問題吧」、「搬不進家門啊」、「你覺得我缺那區區6萬嗎？我缺的是能放98吋的房子」、「看著看著就哭了」、「電梯進得來嗎」、「應該要註明，透天限定」、「電視尺寸比我家坪數還大」。

綜合外媒報導，隨著全球新冠疫情趨緩，供應鏈擁擠狀況減少，運輸成本有望降至疫情期間的一半以上，好市多財務長Richard Galanti坦言，若國際運費成本降低，將會反映在商品價格上，意即好市多商品近期還有機會降價一波，消息一出，讓許多會員感到期待。