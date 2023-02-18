「台新藝術獎20週年大展」甫於1月中旬落幕，第21屆台新藝術獎旋即展開複選作業。由115組被提名並同意參選之展演當中，選出17組入圍名單，將於五月底揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

第21屆台新藝術獎視覺藝術類入圍名單包括蔡咅璟《三羽》、鍾適芳及協同策展人廖雲章、張正、Gridthiya Gaweewong、Thanom Chapakdee、Arthit Mulsarn的《非遊記》、高森信男《海洋與詮釋者》、黨若洪《高枕無憂的你—從瘟疫到戰爭：關於災厄如慶典的一魚兩吃》、陳宣誠、廖億美《傾聽島嶼的聲音》、倪祥《間奏請稍候》、張徐展《複眼叢林》、蔡佳宏《褶肉記》和陳庭榕《邊角的風標》。

表演藝術類入圍名單有蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun？》、秋杉所在《不存在的金烏》、複象公場《回家》、卓家安《我好不浪漫的當代美式生活》、測不準工作室X洄遊式創作集《沿海六個夢》、周曼農／巴洛克機器工作室《偵探學》、開拓動漫事業有限公司／演出：貪食德工作室《陰間條例：冥戰篇》、李貞葳X法庫亞．佐坦《崩—無盡之下》。

今年17組入圍作品當中，高達12組藝術家首次入圍台新藝術獎，創作內容反映時下社會現況，包含全球關注的戰爭、環境、疫情問題所延伸的反思，以及生命與生存議題，此外，藝術家展演方式多元，包含互動聲音裝置、紙紮雕塑與動畫、燒陶、地景創作；表演製作則含括台灣原創漫畫元素、人與偶戲的交織演出、觀者與機械移動調度的沉浸懸疑劇場、或以觀光旅遊的形式引領觀眾實境思考，映照當代的矛盾議題與生命處境。

5月27日將舉行頒獎典禮現場揭曉三大獎項得主，且基金會將於4、5月規劃藝術獎系列推廣活動，包括影音及媒體系列專訪、台新金控一樓大廳影像展、「滾動的四連夜—藝術家見面會」、「我心目中得主」網路票選活動等。