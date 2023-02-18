結束土耳其救災任務，中華民國搜救總隊成員18日搭機返台，隊長呂正宗受訪時說，這次搜救共找到兩名生還者，也感謝隊員們的盡心盡力。

中華民國搜救總隊是國際非政府組織（INGO），本次共派出21人前往土耳其救災，搜救隊員搭乘土耳其航空TK24班機從伊斯坦堡起飛，約下午17時35分抵達桃園機場，身穿制服的隊員們下機後在掌旗官帶隊下通關入境，當隊員進入入境大廳時，其他接機民眾及入境旅客紛紛報以熱烈掌聲為隊員們喝采。

呂正宗說，搜救隊抵達災區後由當地政府調度，並在第一時間救出一位受困民眾，接下來的任務主要是在瓦礫堆中搜尋生還者，一旦偵測到生命跡象就由當地搜救隊接手挖掘。

雖然搜救隊也曾參與311日本大地震救災，不過這次在土耳其的災區環境更加惡劣，隊員在零下低溫中席地而睡彷彿睡在冰庫，甚至有人寧願犧牲睡眠也要烤火取暖。此外，隊員們對於當地民眾的友善及協助銘記在心，呂正宗表示，此次搜救與當地政府合作愉快，回國前土耳其的外交部也特地頒發感謝狀給全體隊員。