南部地區進入枯水期，氣象預測3至4月雨量可能偏少，嘉義市蘭潭水庫蓄水量43.6％，仁義潭水庫蓄水量33.4％，市府除成立「抗旱專區」，也因應嘉義地區自3月1日起水情燈號調整為「黃燈」要求中央開源，目前自來水第5區管理處預計在嘉義地區打4口抗旱水井，可增加每日0.4萬噸自來水，另中央也持續調度曾文、烏山頭及湖山水庫水源支援運用，減少蘭潭及仁義潭水庫出水量，確保嘉義地區供水無虞。

市府指出，去年起就提前啟動各項節水調度措施，由市府各機關、學校等公部門帶頭節約用水，成立「抗旱專區」，除透過跑馬燈箱、電視牆、里民大會等大型集會活動加強節水宣導外，也積極宣導嘉市水資源回收中心有免費提供回收水再利用服務。

市府指出，水資源中心的回收水除供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等，呼籲市民踴躍取用回收水做為不接觸人體用途之使用，據市府統計，1月分回收水平均每日使用量約482噸，尚有2300噸水可供民眾取用。

為能於雨季來臨前穩定供水，嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」，即晚上10點至隔日早上6點自來水減壓供水，中央與地方攜手共同抗旱，市府除加強相關節水作為與宣導外，也要求中央開源，目前自來水第五區管理處預計在嘉義地區打設4口抗旱水井，可增加每日0.4萬噸的自來水。