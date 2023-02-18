桃園市「2023戀戀魯冰花」系列活動邁入第6年，明日起至28日在龍潭大北坑、三和地區登場，透過魯冰花季結合周邊農場帶動龍潭茶產業與在地觀光行銷。桃市府客家局表示，魯冰花陸續開花，目前整體花開約達5至6成，花期預估可持續至3月10日左右。

桃園市2023戀戀魯冰花活動記者會現場貴賓大合照。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局長林昭賢表示，龍潭為全台最早種植魯冰花的地區，因此又被稱為魯冰花的故鄉，今年市府種植8.45公頃金黃色魯冰花海，分布於大北坑休閒農業區的茶園間，歡迎民眾一起來漫步賞花，體驗客庄之美。

林昭賢說明，今年戀戀魯冰花活動分別於大北坑區、三和區規畫茶山系、里山系活動，打造地域式體驗。大北坑區有甜點快閃店，特色商品包括客家風味雞蛋糕，有東方美人卡士達和潮流客家菜脯2種口味，還有茶香鑽石餅乾、東方美人冬瓜茶、駐村青年手作生活木藝品及陶藝品等，還有茶山悠活慢旅、茶山好物市集及音樂饗宴等活動。

三和區則設置里山儀式感區，讓遊客體驗客庄生活理念，歡樂派對邀請大小朋友一同戴上三和猴、狸的造型面具尋寶同樂，另還有里山農市集、里山輕旅、DJ音樂祭與客家童玩樂及裝置藝術集點活動等。

今年活動與在地大北坑青年合作推出活動專屬的客家風味雞蛋糕。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

客家局提到，今年活動也結合周邊農場和社區，提供多項農事體驗，包括客家酸柑茶、客家麻糬手作、撿蛋樂、小小鯉師、小小園藝家、小小生態藝術家、香甜草莓手作及咖啡烘焙實作等，民眾可至活動網站查詢報名。主辦單位也於活動假日期間提供免費接駁車，呼籲民眾多加利用。此外，客家局與觀旅局接下來將合作推出世客博期間小旅行，帶領民眾到桃園作客，感受客家文化魅力。

2023戀戀魯冰花活動將於2月19日至28日登場。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

目前大北坑停車場及水土保持教室周邊茶園開花約2至3成，單株花穗（一株花開花的程度）約3至4成；大北坑小吃周邊美人世家旁向陽區已開花7至8成，單株花穗約開6至7成；茶園區約開花3至4成，單株花穗約開3至4成。三水茗園周邊向陽區生長良好已開花8至9成，單株花穗已開8至9成，茶園區約開4至5成，單株花穗約開4至5成。整體花開約達5至6成，花期約可持續至3月10日左右。