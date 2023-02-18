2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高，民進黨籍副總統賴清德則被視為最有可能代表綠營出戰。媒體人韋安表示，根據各權威民調機構的調查數據，侯友宜是2024藍綠中的「最強人選」。

韋安今(18日)在臉書貼文表示，前陣子，有藍營地方議長稱，侯友宜的民意支持度，是綠營故意製造的假象。不過根據各權威民調機構的調查數據，已驗證侯友宜是2024藍綠中的「最強人選」，而且也是國民黨主席朱立倫口中多次說的，藍營的「最強母雞」。

韋安舉例指出，2018年、2022年兩次新北市長的選舉結果，更是最科學客觀的真實「民調」。顯現出侯友宜的民意基礎，不僅呈現穩固上升的趨勢，並有多元因素支撐。

韋安接著點出，侯友宜的「最強」，不僅在於他讓人民可見的政績和所為，更在於他的內在，令人感受到的責任感，以及正直、善念的心性。侯友宜內在的價值和精神，遠比他外在平實的言語更為多彩和強大。這才是侯友宜自己夠強，以及2024扮演藍營「最強母雞」的根本所在。