淡水警分局昨(17)日下午由分局長陳保緒率副分局長、防治組、偵查隊及水碓派出所長舉辦治安座談會，邀請曾任警職的崁頂里長吳庭岳、社區主委、總幹事、保全組長及社區居民30餘人共同與會，希望透過宣導婦幼、交通安全，並以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」4面相打擊詐騙。

這次的治安會報在淡水新市鎮海洋都心超大型社區，透過深入社區與居民面對面的接觸，實際了解他們的訴求及提出解方，現場與會居民踴躍發言，反應相當熱絡；海洋都心社區張主委表示，社區目前已成立一個近5000人的網路社群，居民對社區公共事務都會相互分享，增加彼此互動，水碓派出所長及警員也陸續加入社群，感謝警方除了即時解決居民問題外，也不時分享交通政令與當前最常見的投資詐騙犯罪預防宣導。

陳保緒表示，淡水新市鎮近年來發展繁榮，許多大型建案林立，裡頭有許多出租套房，容易成為犯罪溫床，有鑑於此，警政署於今年推動「社區警政再出發」、「清源專案2.0」，主要任務是強化為民服務，促進警民合作以提升偵防能量`.

他說，希望勤區同仁能走入地方與民意代表、里長、地方仕紳、社區的管委會與保全及轄區居民互動，建立友善、互信的通報管道，讓民眾隨時提供訊息，掌握轄區治安狀況，即早發現隱匿的可疑犯罪徵兆，對容易藏汙納垢的犯罪處所進行清查，澈底根絕不法分子，營造優質的居住環境。

淡水警分局表示，每月舉辦的治安座談會是員警與社區間重要的溝通橋樑，藉此增進警民互動、互信的基礎，凝聚對治安、交通工作之共識，「警力有限、民力無窮」，希望民眾能做為警察的強力後盾，一起拚治安、護交通，提供居民一個安全、安居、安心的生活環境。