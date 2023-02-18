桃園市龍潭區三水里山區適逢魯冰花盛開季期間，預估將吸引大量遊客進入龍潭地區，加上2月25日至28日共4天的連續假期，為確保龍潭地區交通順暢，龍潭警分局針對轄區易壅塞路段規畫交通疏導管制，使民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。

桃園龍潭有多處知名觀光景點，如龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上近日戀戀魯冰花系列活動開跑，連假期間交通流量較大，通往鄰近新竹縣各風景區的台三線道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重要時段出現車多壅塞情形。

龍潭警方依據往年連假經驗，當地都會吸引大批觀光旅遊人車，為提供民眾假日遊玩觀光好去處，避免民眾至龍潭區各觀光景點遇道路交通壅塞，特別提醒民眾因假日石門水庫往龍潭區方向車流較大，易造成沿路車輛回堵延伸至大溪溪洲橋。另位於龍潭三水里山區的魯冰花觀賞區的大北坑街及周邊產業道路，路幅也較狹窄，為避免交通壅塞，將於各重要路口編派警力執行交通疏導。

桃園龍潭魯冰花季交通示意圖。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

針對龍潭三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，請汽機車交通工具遵行單向通行，沿路均不提供停車位，欲停車請將車輛停放至會場規畫停車場。另有提供接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭區龍潭運動公園站或楊梅區的楊梅火車站後站（金德路與成德二街交叉路口），即可搭接駁車前往會場。

龍潭警分局分局長張鶴瓊特別呼籲民眾，多一點禮讓、行車更順暢，勿於各遊樂區周邊道路任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，以免車流延滯耽誤行車時間。另請大家注意財物保管，貴重物品別留車內，應隨身攜帶，另外近期疫情稍有趨緩，民眾仍需評估人潮聚集程度，並請配合指揮中心指示，勿無罩群聚，共同維護假期交通順暢與安全。