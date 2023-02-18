許多具有療效的化合物，例如青黴素，最初就是從真菌中分離出來的。真菌生產了大量生物活性化合物，其中許多尚未為其潛在的藥用性質進行調查。許多關於菇類潛在藥用益處的觀點已經被提出，最近的一項韓國與澳洲的國際研究發現，暴露於猴頭菇（Hericeium erinaceus）分離出來的化合物的神經細胞可以促進神經元的生長。

據《今日醫學新聞》（MNT）18日的報導，一份發表在《神經化學期刊》（Journal of Neurochemistry）的研究聚焦在猴頭菇上。很久以前中醫已經把它入藥了，是中國傳統醫學中常用的藥材，人們對其潛在的藥用價值有許多主張，過去有人聲稱這種菌類對治療神經退化症有潛在益處，來自南韓和澳洲的研究團隊目前正在進行一項試驗，以確定服用膠囊形式的猴頭菇對於帕金森氏症患者的影響。

為了觀察實驗室中猴頭菇對神經元有什麼影響，來自昆士蘭腦研究所的莫尼爾（Frédéric Meunier）教授團隊從菇中分離出多種化合物，同時也一併測試比較了比較簡單的萃取方式。

為了研究這一假設，研究人員將來自大鼠胚胎的神經元暴露在猴頭菇萃取物中24小時，並將神經元的長度及其分支與對照組中的神經元進行了比較，他們發現，前者的的神經元是未暴露的神經元的神經元的2倍。

對大腦海馬體區域細胞的進一步分析表明，分別暴露在4個分離後的化合物時，哪一組神經元表現出最多的生長，其中Hericene A和NDPIH（活性化合物）對神經元生長的影響最大。

研究人員隨後給老鼠繼續服用了一些猴頭菇萃取物，並在迷宮測試中測試了它們的記憶力。他們發現，使用了猴頭菇萃取物當作補充劑的小鼠可以顯著增強識別記憶。