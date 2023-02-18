台中市港區藝術中心即日起至3月19日止，在展覽室B舉辦「繪境–黃意會個展」，來自新加坡的知名藝術家黃意會展出共57件作品。文化局副局長曾能汀說，黃意會與台灣情誼非常深厚，40多年來經常來到台灣訪友、旅遊與繪畫。第一次在台灣的公部門展覽就到港區藝術中心，祝福這次展出效益宏遠。

「繪境–黃意會個展」開幕式，眾賓雲集，並在會後大合照。（台中市港區藝術中心提供）

今日開幕儀式，與會有文化局副局長曾能汀和大台中美術協會、西川淑敏舞踊知家創辦人西川淑敏、藝術家李文武、紀向等各界共襄盛舉。本展覽延續2022年個展的精神脈絡「繪境」，用歡愉的顏色為主調來代表生機與希望，調解這些年因疫情的苦悶，期望疫情能早日結束。

高276公分的巨幅創作《山河歲月》，是描述汶川大地震大自然帶來巨大傷害，但也讚嘆大自然自我恢復能力。（台中市港區藝術中心提供）

藝術家黃意會表示，自由是創作的先決條件，自由心開則畫隨心走處處開花。創作的過程就是不斷探索，實踐也是一件尋找美與和諧的過程。自己從自然中汲取繪畫的顏料，在塵世裡浸染生命的色彩。自己要讓顏色說話，讓色彩自由碰撞出自然的美好。所以穿入花間，與花草同呼吸，踩碎樹影與日月同行。

策展人華巍藝術新聞總監賴慕芬說，有位藏家生平第一次收藏的藝術作品，就是兩幅黃意會老師的《花季》。這位藏家曾被醫生宣判癌症末期，十年抗癌第一眼見到《花季》感動得落淚，那是一種幸福。在藏家的心中看到自己在陰霾絕境中慢慢地擠壓、碰撞、融合、灌溉種子、花苞到滿樹繁花的幸福。

港區藝術中心表示，黃意會經常去大海浮潛。海底的世界是個寧靜的世界，海底的色彩是夢幻多姿的，看到水紋流動的美麗，看到珊瑚礁綻放的燦爛，這些畫面也成為黃意會繪畫的焦點。這些年來他更是以水代筆，讓顏色自由流動如海中的自游魚。

開幕式現場邀請音樂家蓉蓉開場演出三毛作詞的《橄欖樹》。（台中市港區藝術中心提供）

作品《蘭嶼》，是黃意會紀念30多年年前與三毛的一段情誼，當初與三毛等人結識，一起結伴旅遊台灣各地，尤其是蘭嶼的人文與景觀，讓他印象深刻，回到新加坡後，將當時心境繪出第一幅與蘭嶼有關的作品，獲得新加坡美術館典藏。

港區藝術中心強調，這次30年後再來到台灣，為紀念當與三毛時的友誼，再次畫了一幅以《蘭嶼》為題的作品，在灰白的色彩中透著光亮，小小的拼板舟透著感情，令人動容。