立法院下周四舉辦各常設委員會召委選舉，國民黨團因前許淑華當選南投縣長，以及台北市副市長林奕華請辭立委，缺額兩席效應也浮現，原本上會期在8委員會各搶下1席召委，這次將有3個委員會要看其他在野黨臉色，選情坐5望7。

國民黨團總召曾銘宗坦言，因為較上會期，國民黨團這會期缺額2席立委，原本就預期可能要掉2席召委，但黨團仍會尋求突破，下周一確定各委員會成員名單後，會徵詢、爭取與其他在野黨團合作空間。

根據今天完成的各委員會期次分配表統計，國民黨團目前已確定在內政、外交、經濟、財政與司法委員會，都能與民進黨團各搶下一席召委。

教育委員會只要民眾黨立委陳琬惠保持中立，甚至支持國民黨團，國民黨團也可拿下1席召委。交通委員會也要時代力量黨團立委陳椒華與邱顯智支持或至少保持中立，才可能拿下1席召委席次。

至於衛環委員會更複雜，民眾黨立委邱臣遠與時代力量立委王婉諭動向成關鍵。若兩人支持國民黨團，國民黨團就可獲1席召委。若兩人都中立，或其中1人支持民進黨團、1人支持國民黨團，這兩種情況國民黨團也有抽籤機會。

不過過往時代力量黨團在歷次召委選舉中，都支持民進黨團提出人選，國民黨團在交委會召委選舉選情不樂觀，衛環委員會也一定要爭取民眾黨團支持，才有抽籤機會。

值得注意的是，國民黨團此次在經濟委員會爭取到6席，若將1席分到教育或衛環委員會，兩委員會召委選舉都可能輕騎過關，至少再拿下1委員會召委席次。

國民黨團人士解釋，席次配置主要是因黨團內有意參與經濟委員會的資深立委人數爆炸，又考量選舉年，才不得不做出取捨。但過往長期守在經濟委員會的國民黨立委謝衣鳯，因新會期接任黨團書記長，確定轉往「冷衙門」司法委員會。

此外，南投立委補選3月4日投票，黨團人士說，若國民黨能守住席次，預期國民黨立委候選人林明溱將投入交通委員會，屆時下會期交委會召委選舉，國民黨團將至少有抽籤機會。