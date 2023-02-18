美籍華裔男星羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，也被譽為「華人電音教父」，早年也替不少知名歌手作詞作曲，在演藝圈累積不少好人緣。羅百吉今（18日）去剪髮卻與美髮師吵架，已經剪到一半被退錢不剪了，他當場傻眼；粉絲看了都笑歪，還瘋狂敲碗剪一半的照片。

羅百吉原本在西門町的夜店換地址後，今日晚間在新店址開幕，而他特地先去做造型，卻變成一場鬧劇；羅百吉在臉書透露，和美髮師居然在過程中吵架，對方更翻臉退他錢說「不剪了」，頭髮都已經剪了一半，讓他真的傻眼，只能請朋友們看到他不要笑。

貼文底下羅百吉的朋友以為他在開玩笑，或是想吸引大家去夜店看他，他也很無奈地回應，「真的啊」、「不是啦，就突然發生的」；結果網友們也紛紛敲碗，表示想要看剪一半的樣子，「我們要看真相」、「想看」、「說不定可以當新造型」、「有夠鬧，百吉哥要不要用這件事寫一首歌」。

而羅百吉幾年前把工作重心轉往大陸，會到各大夜店演出，還獲邀錄製節目《中國有嘻哈》，但受到疫情影響，工作驟減，也回到台灣生活，家人則在美國；愛音樂和人脈廣闊的羅百吉，2022年在台北西門町開夜店，吸引不少人潮，最近換了經營地點，也是他的第8間夜店，今日開幕。