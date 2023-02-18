幾家歡樂幾家愁，有店家恢復營業，也有店家熄燈。新北淡水老街知名的「海風餐廳」，在當地經營60年，是遊客必朝聖的美食店家，未料近日傳出再過2個月就要熄燈的消息，讓當地人震驚不已，遊客也嘆氣，直呼招牌炒螃蟹吃不到了。

每道料理都放在大門口任君挑選，淡水老街海風餐廳是遊客們最喜愛的美食店之一，用餐時間都是座無虛席，其中招牌炒螃蟹更可說是每到必吃的項目，甚至不少外地人會特地跑來享用，連當地人也讚不絕口。

海風餐廳的招牌炒螃蟹遠近馳名，甚至不少外地人到淡水，都是衝著這道菜而來。(圖／海風餐廳臉書)

未料近日傳出餐廳即將宣布在4月10日拉下鐵門，結束長達60年的經營，突然的消息讓饕客們都措手不及，大嘆以後吃不到最好吃的招牌炒螃蟹。至於停業理由，店家低調不願多談，僅說「覺得累了」。

事實上，海風餐廳在6年前就曾因老闆身體狀況欠佳而停業，兒子則覺得因為經營餐廳緣故，導致一家人幾乎沒有團聚時間，不願接手，但老闆娘不捨一手打造起來的招牌就這樣付諸流水，非常傷心，兒子才終於決定接過父親重擔，重新營業，沒想到事隔6年又再度傳出停業消息，讓饕客都非常不捨。