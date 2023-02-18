市長陪你吃營養午餐！近來有民代關切台南營養午餐品質「差強人意」，黃偉哲今天中午前往中西區協進國小與師生共進午餐，他當場「吃起來」還跟一旁學生聊菜色「妳跟我一樣，喜歡吃裝滿玉米的玉米濃湯！」黃偉哲說，未來會投入更多資源讓師生都能吃得開心，「台南營養午餐沒有最好，只會更好！」

台南市長黃偉哲今天走進協進國小關心學生的營養午餐菜色。（曹婷婷攝）

協進國小今天營養午餐菜單包括燕麥飯、麻油雞、鮪魚豆芽燒、紅綠油菜、玉米蛋花湯、豆漿，學校營養師鄭佩筑說，藉由菜單設計體現學校對午餐理念的落實，包含「食當季、吃在地」、每周一蔬食日，並搭配食譜顏色來設計菜單，希望讓學生感受好吃又健康、少加工品、少油炸、均衡的原型食物。

黃偉哲表示，協進國小中央廚房包含支援周邊學校，每天約出餐2600份，今天午餐菜色豐盛，但不是因為市長來而加菜，他也說，台南市學校營養午餐，菜單都透過營養師設計，因此不僅菜餚色香味俱全，營養也均衡，而且「俗擱大碗」。

台南市長黃偉哲今天走進協進國小陪學童一起吃營養午餐。（曹婷婷攝）

教育局長鄭新輝說，台南自辦午餐比率達93％，為六都第一，聯合供餐比率更達75％，展現「規模經濟」效益，且南市學校午餐優先採用3章1Q溯源食材達成率100％，溯源食材覆蓋率也近95％。

教育局表示，近年積極推動多項午餐政策，包括增設中央廚房、爭取溯源食材補助、提升營養師配置、建立營養師及廚師獎勵制度、補助運送費、提供食材檢驗試劑等，以精進午餐品質；目前學校食材採購頻率平均為2至4周，配合時令選用當季優質食材，平抑物價波動造成的成本壓力，讓學校在合理收費前提下，餐餐都能端出「銅板美食」。