金門多年國小學生素以騎獨輪車運動名揚地區，日前畢業班師生更利用畢業旅行機會，完成腳踏風火輪環遊小琉球壯舉，所到景點更以預先擬好的劇本拍攝影片，進行資料蒐集，返金後再運用數位科技EyeJack Creator軟體進行「AR擴增實境」，拼湊出一幅幅可連結影音介紹的風景圖畫，目前正於金門縣文化局展出，歡迎地區鄉親前往體驗AR的無限樂趣。

同學們輪流介紹自己拍攝的影片與製作過程，勇敢走出屬於自己的跨域美感學習。(于家麒攝)

多年國小指出，「跨藝‧跨越」學生美展融合不同藝術創作技法，結合立體設計、平面繪畫、版畫創作等多元素材，融入在地生活元素，活化創新藝術文化，以「在生活中看見藝術，從藝術中理解文化。」作為美感藝術之行動實踐，展現學校創新藝術教學新思維。

景點彩繪結合數位科技EyeJack Creator軟體，可從畫作連結景點簡介影片。(于家麒攝)

校方表示，本次美展中最具特色作品為「跨藝AR-探秘小琉球」跨領域美感地圖創作，融合校訂獨輪車與藝術教育課程，由徐乙老師帶領六年級全體學生從小琉球環島騎乘中，進行資料蒐集、劇本寫作、小影片拍攝、景點彩繪與地圖繪製一連串學習課程，並結合資訊課運用數位科技EyeJack Creator軟體進行「AR擴增實境」體驗，讓你從平板或手機畫面中掃描地圖上圖示，便能觀看到學生的介紹小琉球景點的特色及傳說，實際體驗視覺上顛覆想像的科技震撼。

負責指導的余宛錡老師表示，這次的跨領域美感課程，從《藝術連結數位科技》設計概念出發，結合戶外教育與走讀體驗，以獨輪車課程之小琉球環島計畫，進行跨領域自我挑戰「獨輪車騎乘環島」、「小琉球旅遊日記」、「AR虛擬實境」三項學習任務。

透過EyeJack Creator軟體掃描畫作對應的QRCODE，就可與學生自製的影音景點簡介做連結。(于家麒攝)

另一位指導老師李宜嫻主任則指出，課程設計以小琉球環島與景點介紹任務，進行一連串的「獨輪車騎乘練習→景點內容摘要→圖片繪製→撰寫影片劇本→獨輪車環島、小影片錄製→旅遊日記→大地圖繪製→EyeJack Creator合作創作虛擬實境→心得回饋」等跨領域的活化多元探索體驗，展現數位科技結合藝術表現的美、顛覆想像的美、虛實交錯的美，將影片呈現在圖片的範圖中，呈現AR擴增實境的效果，成為詮釋表達資訊科技時代中「科技美」的具體行動與觀點。最後以引導學生體會「自我挑戰、自我突破，跨域無限大」，勇敢走出屬於自己的跨域美感學習。

參與展出的同學詳細的向金沙鎮長吳有家(右)介紹自己的作品。(于家麒攝)

受邀前往參觀展出的金沙鎮長吳有家表示，看到小朋友們豐碩的學習成果，是最值得我們驕傲之處，AR擴增實境的技術大人們都不見得會，同學們卻能靈活運用連結於畫作美學之中，公部門應該投入更多的資源幫助他們精進學習，後續有機會也會請學校同學們配合金沙鎮「尋找風獅爺APP」，做出專屬於家鄉的AR地圖，激盪出更多的火花。