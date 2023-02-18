高雄日前27歲蔡姓男子與友人相約夜遊，蔡男將車違停在友人家樓下，此時巡邏員警見狀，上前盤查，蔡男面對詢問時，神色緊張且眼神不停閃爍，員警見狀起疑，果然在蔡男車上找到一包牛皮紙袋，內有5包共計29.42公克毒品咖啡包，蔡男坦承持有，全案依《毒品危害防制條例》，移送法辦。

16日晚間9時15分許，保安大隊特勤中隊警組在新興區中山橫路、瑞源路口巡邏時，發現前方有一輛黑色轎車違停在紅線，於是上前盤查。

蔡男此時見到員警前來，表現地異常緊張，面對員警詢問時都支支吾吾、含糊不清，員警還發現蔡男眼神不停閃爍，數次偷瞄駕駛座下方，頓時起了疑心，後來多次詢問是否有違禁品時，蔡男還否認「車上沒東西啦！」。

但眼尖員警卻發現駕駛座下方有東西，伸手下去果真摸到一包牛皮紙袋，「那這是什麼？」，證據確鑿下，蔡男坦承內含有5包毒品咖啡包，員警訊後依《毒品危害防制條例》，將蔡男移送高雄地檢署偵辦。

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