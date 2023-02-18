龍邦保全公司吳姓保全、賴姓保全18日開運鈔車前往南投縣草屯鎮，中午將運鈔車停放在青雲街旁，賴男趁同事下車至餐廳用餐留守車上時，打開運鈔車金庫盜走200萬元後，走進餐廳將金庫鑰匙交給同事，誆稱要找家人後失聯，吳男驚覺有異打開金庫檢查，發現短少200萬元報案，警方偵辦中。

據了解，賴姓嫌犯（22歲）為台中市東勢區人，有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，利用吳姓同事先去餐廳吃中餐，他持金庫鑰匙留守車上時監守自盜200萬元。

吳姓男子告訴警方，他們將運鈔車停放在草屯鎮青雲街旁，他下車先到餐廳用餐，賴嫌留守車上，不久賴嫌走進餐廳，謊稱親人找他等一下就回來，將金庫鑰匙全都交給他，他吃完飯，在車上等了許久，打電話也聯繫不上，覺得很奇怪，好奇打開金庫一看，發現短少200萬元，驚覺大事不妙報案。

警方獲報派員到場採證，並調閱監視器，發現賴嫌手拎著綠色的手提袋朝草屯圓環方向離開，透過手機定位，發現他已逃往台中市後失聯，目前正全力追緝中。 草屯警分局強調全力追緝賴男中。