芬蘭總理馬林今天表示，芬蘭仍然想要與鄰國瑞典同時加入北大西洋公約組織（NATO）。瑞典入會案目前遭到北約成員國土耳其的反對。

法新社報導，馬林（Sanna Marin）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）致詞時表示：「我們已向土耳其釋出一個非常清楚的訊號與非常清楚的訊息，同時也告訴匈牙利，...那就是我們想要一同加入北約，這也符合大家的利益。」

馬林說：「我們想要與瑞典同時攜手加入（北約）。不僅因為我們是好鄰居與好夥伴，這也關乎非常具體的層面，也就是北約的安全規劃。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，與俄國接壤的北歐國家芬蘭與鄰國瑞典放棄數十年來抱持的軍事中立立場，雙雙申請加入以美國為首的北約。

但北約現有30個成員國當中，僅剩土耳其和匈牙利依舊未由國會投票通過芬蘭與瑞典的入會案。而申請加入北約必須獲得所有成員國同意。

土耳其已經表示願意接受芬蘭入會申請，但瑞典則否。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主要不滿瑞典拒絕引渡數十名安卡拉認為與非法庫德族團體及2016年政變有關的嫌疑分子。