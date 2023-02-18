一名男粉絲戀上人妻直播主，還多次傳曖昧訊息大撩人妻。人妻指控2人相約見面時男粉絲不顧她抗拒不僅強吻還以手指性侵得逞，事後人妻和老公雙雙提起告訴，男粉絲喊冤表示人妻在臉書上表明只要付錢就能摸身體，證人也出面還原人妻和粉絲交付金錢的過程，法官審理後一審判男粉絲免賠。

阿榮（化名）透過直播軟體認識直播主花花（化名），阿榮明知花花已婚，仍在2022年3月起陸續傳送「找旅館」、「你都不怕我吃了你嗎」、「弟弟最喜歡姐姐了」、「姐姐抱抱」等曖昧簡訊給花花，並多次相約花花見面，兩人在同月約在KTV見面唱歌，花花控訴當天阿榮在包廂內將新臺幣1萬元塞給自己，後來不顧她推開抗拒，強壓胸部、下體，並以手指指侵得逞，事後花花提告妨害性自主，而花花老公則向阿榮提告侵害配偶權求償20萬元。

對此阿榮坦承自己的確有和花花一起去聊天唱歌，並傳送一些貼圖給花花，也稱花花為姐姐，阿榮表示花花曾在臉書聊天室傳送「給多少錢就可以摸身體」，且自己也有給花花1萬元現金，辯稱自己有經過花花同意才做出以上舉動。而花花向阿榮提告妨害性自主，後來因為有證人還原阿榮給予花花1萬元的過程，因此檢方認定花花是自願收錢出賣肉體，偵辦不起訴。

法官勘驗事證認為，花花雖表示1萬元是阿榮硬塞，且事後有打算還給阿榮，但花花對於還款的過程並未交代清楚，且有證人指出自己看見阿榮拿給花花1萬元，因此法官認定，花花自願收錢並同意阿榮親吻、愛撫以及撫摸下體等行為，並不涉有感情的交往，難以認定侵害配偶權，因此駁回人夫提告，一審判決阿榮免賠。