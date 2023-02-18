隨著疫情逐步解封，茶飲市場戰雲再起，疫情期間冒出許多危機入市的新品牌企圖心十足，除了積極拓點也開展新的營業項目，南台灣就有一家原本專攻焦糖布蕾飲料的業者，進軍大賣場成立新店，並升級加賣鍋燒麵、關東煮，讓消費者一次同時滿足餐飲需求。

南台灣就有一家原本專攻焦糖布蕾飲料的業者，進軍大賣場成立新店。（柯宗緯攝）

頌茶總經理Alan表示，市面上的飲料品牌何其多，但很少有看得到果色、吃得到果粒、聞得到果香的茶飲，能滿足消費者視覺、味覺與嗅覺的三重享受。

於是他毅然投入研發焦糖布蕾果茶飲料，平常可能要在五星級飯店才品嚐得到，現在在頌茶即可享用到，創立「頌茶」的品牌，對品質的要求採取高標準，不惜成本買進紅心芭樂、楊枝甘露、巨峰葡萄、大甲芋頭、大湖草莓等當令新鮮食材。

頌茶進軍大賣場成立新店，並升級加賣鍋燒麵。（柯宗緯攝）

他說，雖然3年前創業之初碰到疫情，但危機就是轉機，他挺過最艱困的時期，在疫情即將全面解封之際，不但插旗民族路大樂購物中心再開一家分店，並增加鍋燒麵、關東煮的選項，讓逛賣場的民眾如果走累了，可以同時解決口渴與肚子餓的民生問題，飲料加餐點一次到位，美味升級、服務升級、滿意升級。

試營運期間，頌茶大樂民族店從17日起一連三天，南台灣首創的焦糖布蕾紅茶和人氣超高的金萱3Q、熟成紅茶等特定茶品，推出當日前200組買一送一優惠，就是要給消費者小確幸。

Alan指出，「頌茶」諧音「送茶」，希望讓喝茶不只是解渴，喝的也是一種堅決的態度，為自己奉上一杯好茶，享受片刻尊貴的感受，未來也會繼續根據顧客的需求，開發更符合在地口味的優質茶飲。