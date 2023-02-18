夫妻相處之道講究真誠對待，若彼此間有任何隱瞞，都應該在婚前就說開，否則若婚後才發現，結局可能很難挽回。近日資深媒體人狄志為在節目分享，身邊有一名空少朋友，婚前與富有女友交往兩年半後，想不到才一個月便離婚，原因正是老婆隱瞞曾是男生的事實，讓他無法接受。

狄志為在《新聞挖挖哇》節目中透露，空少在頭等艙工作時，見到女方長得非常漂亮，又穿著一身名牌、英語很流利，顯然條件很好，不過當下並未主動追求，沒想到月老的紅線將兩人牽在一起，下機後，他停留在紐約5天期間，在華爾街巧遇，女方主動打招呼，還開口請他吃飯，之後，兩人保持聯繫，感情逐漸升溫。

不過有一點讓空少一直很納悶，便是女友不肯和他發生關係，對此，女友解釋自己需遵守基督徒的教義，但承諾日後結婚「我一定會給你」，交往兩年半，空少總算求婚成功，簽署的婚前協議，卻不涉及任何財產分配，反倒要求「不管我生老病死都要不離不棄」，其他特別條款都沒有。

空少原以為能幸福過一輩子，沒想到僅一個月就離婚，原因竟是「老婆是變性人」，他在和老婆恩愛時，驚覺她外觀的生理結構不太一樣，這時才恍然大悟，基督徒只是個說詞，其實是怕自己會離開她，但女方坦言，自己多次想說卻沒勇氣，又想測試空少是不是為了錢娶自己，結果仍因此事結束婚姻。