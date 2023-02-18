今年度的德國慕尼黑安全會議於17日召開，中國大陸企業「華為」製作的天線設備也出現在會場週邊。由於該公司曾在2019年遭到美國商務部制裁，美國眾院中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）直指此次情況是「令人不安」，但國際政治學者賴岳謙近日卻指出，德國此舉根本是證明，華為是安全且可靠的

賴岳謙在節目《全球大視野》指出，華為在5G方面專利越來越大，現在到了6G領域，更是已經超過美國。大家可以看到華為在技術面是後來居上的，且該企業也很清楚知道歐、美國家對通信設備的掌握能力、調查能力都十分強大，且這也是不容懷疑的。

他接著分析，既然歐美國家在通信技術如此先進，華為若留有後門，絕對會被發現，但華為是要拓展生意、發展買賣，絕對不可能幹這種事。賴岳謙表示，反觀美國的安全法，竟要民間單位留有後門給政府使用，「但華為深知美國在通信技術的領先，所以該公司不可能那麼笨，弄出後門給美方抓到。」

另賴岳謙也稱，華為的產品從4G升到5G，只要添加設備就可以，這是該企業聰明的地方，而德國人也很清楚，華為沒有安全上的問題，且其他通信公司也沒辦法幫忙該國解決快速換代到5G的問題。因此德國如果要換掉華為，對錢、對時間都會造成很大的影響。

賴岳謙強調，因此德國在慕尼黑會議上仍然使用華為，就是向歐盟跟與會者證明，「華為是安全且可靠的。」