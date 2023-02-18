【又嘉氣象報報】周一冷空氣進入 北、東濕涼 中南部零星雨

冷空氣進逼台灣，明（19）日上午是最後的好天氣，午後東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨機會增加，直到下周三（2/22）北台灣整體都偏涼，低溫下探14度，下周四（2/23）東北季風減弱略微回暖，下周五（2/24）又有一波冷空氣南下，恐怕會影響到228連假。

氣象局指出，明（19）日午後受到東北季風影響，北台灣氣溫驟降。（圖／氣象局提供）

氣象局指出，明日白天高溫中部以北及宜花可達24度，其他地區約26至28度，高屏內陸可能出現29度高溫，午後北台灣轉涼，中部以北低溫14至16度，其他地區約17至19度，中南部日夜溫差稍大。

降雨方面，明日上午各地晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後東北季風增強，迎風面有降雨機率增加，其他他地區普遍多雲。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，迎風面的北、東部要特別留意。（圖／氣象局提供）

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，明、後天（2/19、2/20）東北季風會使得基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較明顯。而目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動系統結構較差，下周一來到呂宋島東方海面，可能是今年第一個熱帶性低氣壓，雖對台灣無直接影響，但其外圍水氣使得中南部多雲時陰，南部山區偶有零星降雨。

下周二（2/21）水氣減弱，中南部天氣多雲到晴，北部、東部仍有局部短暫雨；下周三、四（2/22、2/23）東北季風減弱，氣溫稍微回升，下周五又有一波冷空氣南下，且持續影響到下周末，北部、東北部天氣轉變感受較明顯，中南部相對穩定，但仍要注意日夜溫差。