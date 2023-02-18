金門航空站今(18)日獲頒「健康職場認證-健康啟動標章」，由縣衛生局代理局長李金治頒發證書予航站主任洪念慈，肯定航站致力推動職場菸害防制暨健康促進工作的豐碩成果。洪念慈強調，未來航站仍將秉持這份初衷，精進落實菸害防制暨健康促進工作，提供員工、旅客及鄉親更友善健康的搭機環境。

金門航空站獲頒「健康職場認證-健康啟動標章」，提供員工及鄉親更友善健康的搭機環境。(于家麒攝)

縣衛生局代理局長李金治說，「健康職場認證」計畫自2004年就開始推動，該局每年都會輔導地區4-6個單位，加總起來也推動了4、50個公私部門加入健康職場認證計畫，今(2023)年參與的單位包括2個軍方單位、金門航空站、自來水廠及港務處等，「健康職場認證」是一個3年期的動態計畫，衛生局會持續的做好輔導及查核工作，為各職場員工的健康把關。

金門航空站獲頒「健康啟動標章」，對於航站全體同仁是最大的榮耀及肯定。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈則表示，此次獲頒「健康啟動標章」，主要是鼓勵職場致力推動無菸環境，並開始推動職場健康促進工作；除了在職場菸害防制推動工作優於法令要求外，更要完成「健康需求評估」表中項目及相關類別工作，送審過程準備嚴謹充分，能順利通過認證，對於航站全體同仁是最大的榮耀及肯定。