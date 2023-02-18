民視周六晚間10點的偶像劇《決勝的揮拍》進入結局倒數，今晚將迎接大專盃比賽，所有隊員都拿出最好的一面參與，尤其程予希飾演的薛儷使出全力，過關斬將，甚至打破第4名魔咒，眾人都激動興奮。程予希表示這場戲自己是全力以赴，希望觀眾可以感受到當時他們拍攝的熱血與熱情。她自己為了拍攝《揮拍》受訓練，其實相當樂在其中，後來也喜歡上羽球運動。

程予希劇中出賽最重要一戰。（民視提供）

謝佳見在大專盃比賽前突然消失又現身。（民視提供）

劇中到了3天賽事的最後一天賽程，薛儷跟黑馬黃欣潔比賽，壓力隨之變大，甚至謝佳見飾演的教練唐家杰竟然搞失蹤。最後緊張時刻，教練唐家杰突然回到球隊，要大家全力以赴這次大專盃比賽，他提醒不只是爭取第一名的榮譽問題，事關羽球隊的危急存亡，所有隊員都拼足全力，不想讓羽球隊從此解散！

不料，當薛儷跟黃欣潔的比賽中途，薛儷為了救球，腳踝受傷，舊疾復發，痛得坐倒在地上幾乎無法站起來，家杰立刻叫暫停，眾人和看台上的親友們更是緊張不已。

王瞳飾演程予希閨蜜。（民視提供）

飾演程予希閨蜜的王瞳，當時因另一半艾成驟逝而缺席這一場重頭戲，她表示，這一場戲大家都相當投入也花很多時間拍攝，她會在電視機前替薛儷加油，她車上至今也仍放著羽毛球拍，期待忙拍8點檔拍戲空檔也可以盡情揮拍運動。